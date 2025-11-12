Μυστήριο με θάνατο φοιτητή που έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - «Αγόρι μου θα βρω τις απαντήσεις»

Θλίψη προκάλεσε στη Λάρισα η είδηση του θανάτου του 26χρονου φοιτητή Αχιλλέα Σουλτσιώτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα, ύστερα από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού. Ο νεαρός επρόκειτο σε λίγες ημέρες να ορκιστεί και να πάρει το πτυχίο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ έχει ζητηθεί και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Ο πατέρας του, συντετριμμένος, με μία σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να μάθει την αλήθεια:

«Ήρθες στη ζωή μας σαν τον άνεμο…βιαστικός μόλις έξι μηνών μας έκανες καλύτερους με την μεγάλη σου καρδιά και την καλοσύνη σου… και ξαφνικά μας άφησες και έφυγες, γιατί; ποιος; πώς; μας άφησες με πολλά ερωτηματικά και ένα τεράστιο κενό μέσα μας και στη ζωή μας. Τώρα εμείς πώς θα συνεχίσουμε; δεν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να ακούσουμε έλα πατέρα ( περιπαιχτικά) να κάνεις πλάκα στη μαμά σου και να ανταλλάξετε ιδέες με την αδελφή σου. Που πας αγόρι μου; γιατί; ποιος; πώς;. Δεν θα μείνουν αναπάντητα θα τις βρω τις απαντήσεις. Στο υπόσχομαι. Ο μπαμπάς».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ερευνάται, μεταξύ άλλων, μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο φοιτητής φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με έναν άνδρα λίγο πριν την πτώση.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο της Λάρισας, όπου φίλοι, συγγενείς και συμφοιτητές θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο Αχιλλέα.