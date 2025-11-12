Ελλάδα Φοιτητές Λάρισα Συγγρού Θάνατοι

Μυστήριο με θάνατο φοιτητή που έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - «Αγόρι μου θα βρω τις απαντήσεις»

Ερευνάται, μεταξύ άλλων, μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο φοιτητής φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με έναν άνδρα λίγο πριν την πτώση.

Onlarissa
Onlarissa
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Θλίψη προκάλεσε στη Λάρισα η είδηση του θανάτου του 26χρονου φοιτητή Αχιλλέα Σουλτσιώτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα, ύστερα από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού. Ο νεαρός επρόκειτο σε λίγες ημέρες να ορκιστεί και να πάρει το πτυχίο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ έχει ζητηθεί και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του, συντετριμμένος, με μία σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να μάθει την αλήθεια:

«Ήρθες στη ζωή μας σαν τον άνεμο…βιαστικός μόλις έξι μηνών μας έκανες καλύτερους με την μεγάλη σου καρδιά και την καλοσύνη σου… και ξαφνικά μας άφησες και έφυγες, γιατί; ποιος; πώς; μας άφησες με πολλά ερωτηματικά και ένα τεράστιο κενό μέσα μας και στη ζωή μας. Τώρα εμείς πώς θα συνεχίσουμε; δεν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να ακούσουμε έλα πατέρα ( περιπαιχτικά) να κάνεις πλάκα στη μαμά σου και να ανταλλάξετε ιδέες με την αδελφή σου. Που πας αγόρι μου; γιατί; ποιος; πώς;. Δεν θα μείνουν αναπάντητα θα τις βρω τις απαντήσεις. Στο υπόσχομαι. Ο μπαμπάς».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ερευνάται, μεταξύ άλλων, μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο φοιτητής φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με έναν άνδρα λίγο πριν την πτώση.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο της Λάρισας, όπου φίλοι, συγγενείς και συμφοιτητές θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο Αχιλλέα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φοιτητές Λάρισα Συγγρού Θάνατοι

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader