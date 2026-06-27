Μυστήριο με την εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα - Η τελευταία διαδρομή και οι κάμερες

Άλυτο παραμένει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας κινεζικής καταγωγής, Γιου Τινγκ, με νέα στοιχεία να φωτίζουν τις τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της στην Αρτέμιδα.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε το πρωί της 20ής Μαΐου από τη Λούτσα, αφήνοντας πίσω της ελάχιστα ψηφιακά ίχνη και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα για το τι συνέβη στη συνέχεια.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη 50χρονη λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί να αποχωρεί από το σπίτι της, φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας ένα μικρό τσαντάκι. Προορισμός της φέρεται να ήταν ο δήμος Σπάτων, όπου παρέλαβε έγγραφα τα οποία απέστειλε μέσω του κινητού της τηλεφώνου στον σύζυγό της στις 11:10.

Λίγο αργότερα έστειλε δύο φωτογραφίες στην πεθερά της, οι οποίες αποτελούν μέχρι σήμερα τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της. Στη μία απεικονίζεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων και στη δεύτερη να βρίσκεται ήδη μέσα σε λεωφορείο της γραμμής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με συγγενείς ή φίλους.

Η μαρτυρία του οδηγού

Η εκπομπή εντόπισε τον οδηγό του λεωφορείου της γραμμής 305, ο οποίος θυμήθηκε τη 50χρονη, καθώς, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, την ημέρα της εξαφάνισης επιβιβάστηκε από στάση απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων και αποβιβάστηκε στο Νομισματοκοπείο. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για τις κινήσεις της.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Ο κουνιάδος της αγνοούμενης περιέγραψε τις δυσκολίες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε η οικογένεια κατά τις πρώτες ημέρες της αναζήτησης. Όπως ανέφερε, όταν στις 10 Ιουνίου διαπίστωσε ότι η 50χρονη έλειπε από το σπίτι της για μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων για να δηλώσει την εξαφάνιση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η αρχική ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη, ενώ υποστήριξε ότι οι έρευνες κινητοποιήθηκαν ουσιαστικά όταν η υπόθεση έφτασε σε άλλη αστυνομική υπηρεσία.

Στο μικροσκόπιο οικονομικές συναλλαγές

Οι έρευνες εξετάζουν πλέον κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Η 50χρονη εργαζόταν ως μεταφράστρια, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν διαμερίσματα που ανήκαν σε Κινέζους ιδιοκτήτες που ζούσαν στο εξωτερικό.

Η εργασία της απαιτούσε συχνές μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας για εισπράξεις ενοικίων και διαχείριση ακινήτων. Σύμφωνα με την οικογένειά της, αρκετές φορές μετέφερε μαζί της σημαντικά χρηματικά ποσά, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η τύχη της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν την εξαφάνισή της.