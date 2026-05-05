Μυστήριο με τον χανταϊό: Κλιμάκιο του ΠΟΥ στο κρουαζιερόπλοιο - Δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το ξέσπασμα θανατηφόρου ιού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να στέλνει κλιμάκιο στο πλοίο, την ώρα που εντείνεται το μυστήριο γύρω από τον τρόπο μετάδοσης.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Νότια Αφρική. Ο ιός hantavirus έχει επιβεβαιωθεί σε δύο περιπτώσεις, ενώ εξετάζονται ακόμη πέντε ύποπτα κρούσματα.

Κλιμάκιο του ΠΟΥ στο κρουαζιερόπλοιο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ιατρικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο πλοίο για την απομάκρυνση δύο ατόμων που χρειάζονται άμεση νοσηλεία, όπως αναφέρει το Sky News.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ στενών επαφών - ένα σενάριο που θεωρείται σπάνιο για τον συγκεκριμένο ιό.

Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιβάτες πιθανόν μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, μέσω ούρων, σάλιου ή περιττωμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, δεν έχουν εντοπιστεί αρουραίοι ή άλλα τρωκτικά στο πλοίο, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα.

«Αν πρόκειται όντως για hantavirus, τότε η μετάδοση παραμένει μυστήριο», ανέφερε επιβάτης στο BBC, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό έχει εξεταστεί εργαστηριακά.

Τρεις νεκροί - Ένας Βρετανός σε κρίσιμη κατάσταση

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός επιβάτης.

Ο 69χρονος Βρετανός, στον οποίο επιβεβαιώθηκε ο ιός, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Νότιας Αφρικής, Aaron Motsoaledi, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον hantavirus και η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης ασθενών

Δύο μέλη του πληρώματος - ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός - παρουσιάζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται να απομακρυνθούν άμεσα με ειδικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά του πλοίου στα Κανάρια Νησιά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι.

Το πλοίο, που μεταφέρει 149 άτομα από 23 χώρες, βρίσκεται ανοιχτά του Πράια στο Πράσινο Ακρωτήριο, χωρίς να επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών, για την αποφυγή κινδύνου μετάδοσης στον τοπικό πληθυσμό.

ΠΟΥ: «Δεν υπάρχει λόγος πανικού»

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι λοιμώξεις από hantavirus είναι σπάνιες και ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι εύκολη.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης του οργανισμού, Hans Henri P Kluge.