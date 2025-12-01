Μυστήριο με τον θάνατο 76χρονου Βρετανού στην Κύπρο: Παρέδωσαν τη σορό του χωρίς την καρδιά του

Σοκ και ερωτήματα έχει προκαλέσει σε οικογένεια από τη Βρετανία η αποκάλυψη ότι η καρδιά του 76χρονου Michael Graley είχε αφαιρεθεί μετά τον θάνατό του στην Κύπρο, χωρίς η οικογένεια να έχει ενημερωθεί.

Ο ηλικιωμένος ένιωσε έντονη κράμπα στο πόδι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παραλιμνίου. Δέκα λεπτά μετά την άφιξή του, ο γιατρός ενημέρωσε τη σύζυγό του Yvonne πως «είναι νεκρός», αναφέρει η Sun.

Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε νεκροτομή, όμως όταν η σορός επαναπατρίστηκε, οι βρετανικές αρχές παρατήρησαν ότι στο πιστοποιητικό δεν αναφερόταν αιτία θανάτου. Έτσι διατάχθηκε δεύτερη νεκροτομή από το γραφείο του ιατροδικαστή στο Ροτσντέιλ.

Τότε ήρθε στο φως η σοκαριστική διαπίστωση: η καρδιά του Michael έλειπε.

«Μου είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Michael. Ήταν φρικτό», δήλωσε η Yvonne, εμφανώς συντετριμμένη.

Η κυπριακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το όργανο είχε σταλεί σε ερευνητικό κέντρο.

Η κόρη του 76χρονου, Hayley, εξέφρασε την οργή της οικογένειας: «Θέλουμε απαντήσεις».

Το γραφείο του ιατροδικαστή στο Ροτσντέιλ ανακοίνωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.