Μυστήριο με τον θάνατο γυναίκας που έπεσε στο κενό-Η γνωριμία στο Ίντερνετ, η συνάντηση και ο καυγάς

Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών είχαν κανονίσει τη συνάντηση ο άνδρας από την Ιταλία και η γυναίκα που λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4) έπεσε από 4ο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο και σκοτώθηκε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη στο Μοναστηράκι, υπό συνθήκες που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. έχοντας προσαγάγει τον 45χρονο άνδρα από την Ιταλία. Σύμφωνα με πληροφορίες το ραντεβού ήταν στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου που είχε μισθώσει ο Ιταλός μέσω της εφαρμογής Airbnb, ωστόσο, μετά από καυγά η γυναίκα ανέβηκε στον 4ο κι από εκεί φαίνεται να βούτηξε στο κενό.

Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας / Φωτ.: Eurokinissi

Στους αστυνομικούς της Ασφαλείας που έφτασαν επιτόπου, ο Ιταλός φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους και έδειξε κάποιες αμυχές που φέρει στο πρόσωπο και το σώμα. Φέρεται δε να είπε, ότι μετά τον καυγά την έδιωξε αυτός από το διαμέρισμα.

Ο Ιταλός εξετάζεται από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ κατάθεση αναμένεται να δώσει και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Άκουσα κραυγές, 'συγγνώμη μωρό μου, γύρνα πίσω'»

Κραυγές και έντονοι διάλογοι ακούστηκαν από το διαμέρισμα Airbnb της Κολοκοτρώνη, λίγο προτού η γυναίκα πέσει στο κενό, σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε.

Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. [...] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε 'μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω'. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.