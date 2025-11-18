Μυστήριο με τον θάνατο οδηγού στον Νέο Κόσμο: Μαρτυρίες πως δέχθηκε γροθιές - Μετά έπαθε ανακοπή

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη μετά τον θάνατο ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα στον Νέο Κόσμο.

Το στοιχείο που έχει ιντριγκάρει, όμως, το ενδιαφέρον των αστυνομικών είναι πως ο άτυχος 58χρονος έφερε και χτυπήματα στο κεφάλι, με τις Αρχές να διερευνούν το ενδεχόμενο δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα να γρονθοκόπησαν τον οδηγό, κάτι που μπορεί να συνετέλεσε στην ανακοπή.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) με τον άτυχο άνδρα να φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ κινούνταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Όπως αναφέρεται, ο άτυχος 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από 2 άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο που ίσως εμπλέκεται στο ατύχημα, σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση όπου δυστυχώς εξέπνευσε.