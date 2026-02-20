Μυστήριο με τον θάνατο του εκατομμυριούχου συνιδρυτή της ASOS: Έπεσε από το μπαλκόνι του 17ου ορόφου

Σοκ στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του συνιδρυτή της ASOS, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος σε πολυώροφο κτίριο στην Ταϊλάνδη.

Ο 58χρονος Κουέντιν Γκρίφιθς έπεσε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από το διαμέρισμά του στον 17ο όροφο του κτιρίου που έμενε στην Πατάγια, φημισμένο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Daily Mail, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν τη σορό του εκατομμυριούχου επιχειρηματία στο έδαφος κάτω από το μπαλκόνι του.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη κάποιας έντασης στο διαμέρισμα, ωστόσο πρόσθεσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εν αναμονή των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Η ακριβής αιτία θανάτου του Γκρίφιθς δεν μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης νεκροψία, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η διαμάχη με την πρώην σύζυγο και η σύλληψη

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ φέρεται να βρισκόταν σε εξέλιξη διαμάχη του 58χρονου με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη, η οποία τον κατηγόρησε ότι έκλεψε 500.000 λίρες από μια εταιρεία που λειτουργούσαν μαζί.

Πέρσι, ο Γκρίφιθς φέρεται να συνελήφθη και να ανακρίθηκε από την αστυνομία, μετά από ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του ότι ο 58χρονος πλαστογράφησε έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές της επιχείρησης εν αγνοία της.

Ο Γκρίφιθς αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση. Η έρευνα φέρεται να συνεχιζόταν τη στιγμή του θανάτου του.

Πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Η φράση ‘ύποπτες συνθήκες’ έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα».

Ποιος ήταν ο Κουέντιν Γκρίφιθς

Ο Κουέντιν Γκρίφιθς βοήθησε στην ίδρυση της εταιρείας λιανικού εμπορίου ASOS το 2000 μαζί με τον Νικ Ρόμπερτσον και τον Άντριου Ρήγκαν. Παρέμεινε στην εταιρεία μέχρι το 2005.

Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν κολοσσό του διαδικτυακού εμπορίου ρούχων, αξεσουάρ και άλλων ειδών μόδας. Η αξία του φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τη Μισέλ Ομπάμα, μεταξύ εκείνων που φορούν σχέδια της δικής της ετικέτας.

Φωτό: Unsplash

Πρώην στέλεχος διαφήμισης, ο Γκρίφιθς παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή μάρκετινγκ μετά από τέσσερα χρόνια.

Αργότερα κέρδισε 15 εκατομμύρια λίρες από πωλήσεις μετοχών το 2010 και έλαβε περαιτέρω απροσδόκητα κέρδη από μετοχές το 2013.

Αργότερα μήνυσε τους λογιστές του στην BDO, λέγοντας ότι του είχαν δοθεί λάθος συμβουλές για το πώς να αποφύγει φόρους.

Οι ακατάλληλες συμβουλές, ισχυρίστηκε, κατέληξαν να του κοστίσουν περισσότερα από 4 εκατομμύρια λίρες σε φόρους από τις πωλήσεις μετοχών άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών στην ASOS και την Achica, μια άλλη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης που συνίδρυσε επίσης.

Πατέρας τριών παιδιών, ο Γκρίφιθς μετακόμισε στην Ταϊλάνδη γύρω στο 2007.

Αφού χώρισε με την πρώτη του σύζυγο, παντρεύτηκε μια Ταϊλανδέζα και απέκτησε μαζί της έναν γιο και μια κόρη. Το ζευγάρι χώρισε πριν από αρκετά χρόνια.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στη The Sun: «Υποστηρίζουμε την οικογένεια ενός Βρετανού υπηκόου που πέθανε στην Ταϊλάνδη και βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές Αρχές».