Μυστήριο με τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση

Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τον μυστηριώδη θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (21/7).

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες της ΕΛΑΣ να δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός δίπλα από ένα κρεβάτι, στον χώρο που είχε φτιάξει για να ξεκουράζεται στο γραφείο του. Ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά είδε «κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο», ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δέχτηκε πάρα πολλά χτυπήματα, γροθιές και κλοτσιές, γι’ αυτό ήταν πεσμένος σε εμβρυϊκή στάση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο δράστης χτύπησε πολλές φορές το κεφάλι του στο κρεβάτι, όπου εντοπίστηκε και το περισσότερο αίμα.

Η πολυκατοικία που βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/StyabfsZ3w — Flash.gr (@flashgrofficial) July 22, 2026

Η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει την ακριβή ώρα του θανάτου του και ενδεχομένως το θανατηφόρο χτύπημα.

Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Οι Αρχές θα προχωρήσουν στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο, καθώς και στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος. Παράλληλα, αναμένεται να «σαρώσουν» και όλες τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής μήπως εξακριβώσουν τυχόν ύποπτες κινήσεις.

«Οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια»

«Ήταν σε εμβρυακή στάση, γυμνός και υπήρχε πολύ αίμα», δήλωσε για το θέμα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής. «Βρέθηκε ένα μαχαίρι, δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε», συμπλήρωσε και κατέληξε, λέγοντας πως «οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό για να ανοίξει το διαμέρισμα. Εκεί αποκαλύφθηκε η φρίκη.

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες έρευνες και η συλλογή στοιχείων.

Τη σοβαρότητα της υπόθεσης καταδεικνύει το γεγονός ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.