Μυστήριο στη Μεσσηνία: Έκανε «φτερά» η επετειακή καμπάνα της Ναυμαχίας Ναβαρίνου από το Νιόκαστρο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Πύλο η εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας που είχε δωριστεί από Ρώσους φιλέλληνες στον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο εσωτερικό του φρουρίου του Νιόκαστρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 190 χρόνων από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στον χώρο του ναού έως και τις 29 Μαΐου 2026, γεγονός που επιβεβαιώνεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό. Ωστόσο, επισκέπτες που βρέθηκαν στο σημείο το πρωί του περασμένου Σαββάτου διαπίστωσαν ότι το ιστορικό κειμήλιο είχε απομακρυνθεί, χωρίς να είναι γνωστό πότε και υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό.

Η καμπάνα είχε φτάσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2017 με το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ιστορικής ναυμαχίας. Στη συνέχεια παραδόθηκε επισήμως στον ναό, ως δωρεά υψηλού συμβολισμού και ιστορικής αξίας.

Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την τοποθέτησή της στο κωδωνοστάσιο του ναού, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και η καμπάνα παρέμενε έκτοτε εντός του ιερού χώρου, ενώ το καμπαναριό συνέχιζε να παραμένει άδειο.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό αντικείμενο, καθώς φέρει ανάγλυφη επιγραφή στα ρωσικά και στα ελληνικά με αναφορά στα 190 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου και τον τόπο κατασκευής της, τη Σεβαστούπολη της Ρωσίας. Αν και μικρού μεγέθους, το κειμήλιο είχε σημαντική ιστορική και συμβολική αξία.

Για πολλούς επισκέπτες αποτελούσε σημείο αναφοράς, καθώς συνέδεε το σήμερα με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Παράλληλα, ως δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, συμβόλιζε τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς, προσδίδοντας στην παρουσία της βαρύνουσα σημασία που ξεπερνούσε κατά πολύ την υλική της αξία. Η απουσία της, πλέον, έχει προκαλέσει ερωτήματα και προβληματισμό για την τύχη της.