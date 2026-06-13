Μυστήριο στη Ν. Αφρική: Νεκρή «χρυσή» κληρονόμος μία ημέρα μετά τον φόνο στελέχους της οικογένειας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Νότια Αφρική, μετά τον θάνατο δύο ανθρώπων από πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα δύο ημερών στο ιδιωτικό κτήμα Leeuwfontein, στην επαρχία Λιμπόπο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών και διεθνών μέσων, νεκρή εντοπίστηκε την 1η Ιουνίου η Caroline von Rantzau, 26 ετών, μέλος γνωστής γερμανικής εφοπλιστικής οικογένειας, μία ημέρα αφότου είχε βρεθεί νεκρός στον ίδιο χώρο ο Arno Koën, 44 ετών.

Όπως αναφέρει το LADBible, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και οι δύο θάνατοι προήλθαν από τραύματα από πυροβόλο όπλο. Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Koën φαίνεται να δέχθηκε πυρά από φυσίγγιο 9 χιλιοστών, ενώ η von Rantzau φέρεται να σκοτώθηκε από βολίδα διαμετρήματος .357, η οποία εκτιμάται ότι προήλθε από κυνηγετικό όπλο. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής συλλήψεις.

Millionaire German heiress, 26, is mysteriously found shot dead a day after 'close friend' died from gunshot wounds at the same South African safari lodge https://t.co/VXcbSw75Wk — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 12, 2026

Ο Arno Koën εργαζόταν ως οικονομικός διαχειριστής για την οικογένεια von Rantzau, ενώ η Caroline von Rantzau συνδεόταν με την ιδιοκτησία του κτήματος, το οποίο λειτουργεί ως ιδιωτική κυνηγετική έκταση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το όπλο που εξετάζεται ως πιθανό μέσο θανάτου της 26χρονης φέρεται να προερχόταν από οπλοθήκη του πατέρα της, Eberhart von Rantzau, ο οποίος συνδέεται με τη γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Deutsche Afrika-Linien GmbH.

Περιμένουν οι νεκροψίες να ρίξουν «φως» στην υπόθεση

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των νεκροψιών-νεκροτομών αναμένονται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου και να καθορίσουν αν θα ανοίξει ο δρόμος για ποινικές ενέργειες σε βάρος άλλων προσώπων. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο κίνητρο ούτε έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν νεκροί οι δύο άνθρωποι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση τόσο στη Νότια Αφρική όσο και στη Γερμανία, καθώς αφορά μια γνωστή οικογένεια με ισχυρή επιχειρηματική παρουσία, ενώ το γεγονός ότι οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά στο ίδιο κτήμα εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.