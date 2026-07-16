Μυστήριο στην Εθνική Ισπανίας: Ο Γιαμάλ κάθισε εκτός προπόνησης με επίδεσμο στο πόδι πριν τον τελικό

Ισπανία-Αργεντινή είναι το μεγάλο ζευγάρι του τελικού, με την «αλμπισελέστε» να θέλει να κάνει το back to back ολοκληρώνοντας μία επική ανατροπή κόντρα στην Αγγλία και τη «ρόχα» να θυμίζει... 2010, που μετά από Euro κατέκτησε και Παγκόσμιο Κύπελλο(αν το καταφέρει).

Όμως όπως φαίνεται, στην ομάδα της Ισπανίας υπάρχει μία σχετική ανησυχία, καθώς το μεγάλο «αστέρι» της, ο Λαμίν Γιαμάλ, στη σημερινή προπόνηση της ομάδας, εθεάθη που καθόταν εκτός προπόνησης με έναν επίδεσμο στο σημείο του μηρού.

Ίσως να είναι ένα απλό τράβηγμα, ίσως και όχι, με τους Ισπανούς πάντως να μην έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημο για τον 19χρονο ποδοσφαιριστή.