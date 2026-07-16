Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Σπορ Εθνική Ισπανίας Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Μυστήριο στην Εθνική Ισπανίας: Ο Γιαμάλ κάθισε εκτός προπόνησης με επίδεσμο στο πόδι πριν τον τελικό

Τρεις μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, ο σταρ των Ισπανών έκατσε εκτός προπόνησης με επίδεσμο στο πόδι.

Screenshot
Screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ισπανία-Αργεντινή είναι το μεγάλο ζευγάρι του τελικού, με την «αλμπισελέστε» να θέλει να κάνει το back to back ολοκληρώνοντας μία επική ανατροπή κόντρα στην Αγγλία και τη «ρόχα» να θυμίζει... 2010, που μετά από Euro κατέκτησε και Παγκόσμιο Κύπελλο(αν το καταφέρει).

Όμως όπως φαίνεται, στην ομάδα της Ισπανίας υπάρχει μία σχετική ανησυχία, καθώς το μεγάλο «αστέρι» της, ο Λαμίν Γιαμάλ, στη σημερινή προπόνηση της ομάδας, εθεάθη που καθόταν εκτός προπόνησης με έναν επίδεσμο στο σημείο του μηρού.

Ίσως να είναι ένα απλό τράβηγμα, ίσως και όχι, με τους Ισπανούς πάντως να μην έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημο για τον 19χρονο ποδοσφαιριστή.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Ισπανίας Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader