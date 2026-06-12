Μυστήριο στο Αγρίνιο: Άνδρας πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα από σκάγια - Δεν μιλάει στις Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση τραυματισμού ενός νεαρού άνδρα από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο Αγρίνιο, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει αρκετά ερωτήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agriniosite.gr, λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης (11/6), το Νοσοκομείο Αγρινίου ενημέρωσε τις Αρχές για τη μεταφορά άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών, ο οποίος έφερε τραύματα από σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Η ενημέρωση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να σπεύδουν τόσο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όσο και σε σημεία που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να χαρτογραφήσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν του τραυματισμού.

Γρίφος για τις συνθήκες του περιστατικού

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 35χρονος δεν έχει μέχρι στιγμής υποδείξει κάποιο πρόσωπο ως υπεύθυνο για τον τραυματισμό του, ενώ αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο του συμβάντος.

Παράλληλα, οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί έως τώρα δεν φαίνεται να έχουν φωτίσει πλήρως το περιστατικό, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ο 35χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Αγρινίου, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί φρουρούν τον θάλαμο νοσηλείας του, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τον ίδιο και πρόσωπα του περιβάλλοντός του, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες δέχθηκε τα σκάγια.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθεί η υπόθεση και να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή άλλο περιστατικό που μέχρι στιγμής παραμένει