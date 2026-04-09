Μυστηριώδης εξαφάνιση στην Αφρική: Επτά παίκτες της Ερυθραίας αγνοούνται μετά από διεθνή αγώνα

Ένα μυστηριώδες και συνάμα ανησυχητικό περιστατικό προκάλεσε ερωτηματικά, αλλά και αναστάτωση στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, αφού επτά διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ερυθραίας αγνοούνται εδώ και μία εβδομάδα μετά από τον αγώνα εναντίον της Εσουατίνι, για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα 2027.

Το παιχνίδι διεξήχθη στην πόλη Λομπάμπα της Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου και η Ερυθραία έφτασε σε μία σημαντική νίκη. Όμως, το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από την εξαφάνιση επτά ποδοσφαιριστών των φιλοξενούμενων, οι οποίοι αγνοούνται από τότε. Οι διεθνείς αναζητούνται από τις αρχές, που μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για «μυστήριο», χωρίς να δώσουν σαφή εξήγηση.

Σύμφωνα με διαρροές από αξιωματούχο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας, η αποστολή της Ερυθραίας μεταφέρθηκε από την Εσουατίνι στη Νότια Αφρική, από όπου και θα συνέχιζε το ταξίδι της, προκειμένου να βρεθεί στο Κάιρο. Όμως, όταν η ομάδα έφτασε στη Νότια Αφρική διαπιστώθηκε η απουσία επτά μελών της αποστολής.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ορισμένοι από τους αγνοούμενους εντοπίστηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ, χωρίς όμως να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρεις, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Οι επτά παίκτες που εξαφανίστηκαν, αγωνίζονταν στην Ερυθραία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως από τους 23 παίκτες της εθνικής, μόνο 10 ποδοσφαιριστές συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της πατρίδας τους.

Τι αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη

Η μυστηριώδης εξαφάνιση των διεθνών ποδοσφαιριστών, βέβαια δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, τα τελευταία χρόνια, περισσότερα από 80 άτομα, που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αυτομόλησαν στο εξωτερικό. Όπως μεταδίδουν τα Μέσα του εξωτερικού, αυτό συμβαίνει γιατί στην Ερυθραία επικρατεί ένα ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία, η οποία είναι υποχρεωτική και έχει αόριστη διάρκεια.

Η Ερυθραία είναι μία χώρα τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων, στην οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί εθνικές εκλογές από το 1993. Έχει καταδικαστεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συνθήκες διαβίωσης οδηγούν σε μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη και άλλες χώρες της Αφρικής.