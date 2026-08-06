Μυστράς: «Η παθολογική αγάπη για τους γονείς του εξηγεί πολλά» – Τι λέει ο δικηγόρος του 55χρονου

Σε μια διαφορετική προσέγγιση των γεγονότων προχώρησε ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη επί περίπου δυόμισι χρόνια, σε ξενοδοχείο της οικογένειας στον Μυστρά.

Ο δικηγόρος Άγις Κοκκορός, μιλώντας στο Mega News, υποστήριξε ότι ο εντολέας του ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στους γονείς του και είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα τους, γεγονός που –όπως είπε– μπορεί να εξηγήσει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά του.

«Φρόντιζε αποκλειστικά τους γονείς του»

Σύμφωνα με τον κ. Κοκκορό, ο 55χρονος είχε αφιερώσει τη ζωή του στην καθημερινή φροντίδα των γονιών του, αναλαμβάνοντας μόνος του όλες τις ανάγκες τους.

«Είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει να τους φροντίζει σαν να ήταν αποκλειστική νοσοκόμα. Αυτή η παθολογική αγάπη εξηγεί πάρα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμπεριφορά του κατηγορούμενου να συνδέεται με ψυχολογικούς παράγοντες, σημειώνοντας πως «προφανώς υπάρχει τέτοια διάσταση».

«Συνειδητοποιεί πλέον τι έκανε»

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι ο 55χρονος αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται το βάρος των πράξεων του και αναγνωρίζει ότι όφειλε να είχε φροντίσει για την ταφή του πατέρα του.

«Καταλαβαίνει πλέον ότι έπρεπε να του είχε προσφέρει μια αξιοπρεπή ταφή», δήλωσε.

Παράλληλα, επιχείρησε να απομακρύνει τα σενάρια περί οικονομικού κινήτρου, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος ήταν μορφωμένος και διέθετε περιουσιακά στοιχεία.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η μακάβρια υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία για την πολύχρονη εξαφάνιση του 90χρονου. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν τελικά τη σορό του μέσα σε καταψύκτη, στο ξενοδοχείο της οικογένειας, το οποίο δεν λειτουργούσε.

Κατά την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 55χρονος φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, ενώ στο παρελθόν λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, όσο ο ηλικιωμένος βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Οι αντιφάσεις και η έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, ο 55χρονος αρχικά υποστήριξε ότι ο πατέρας του διέμενε με την αδελφή του στην Αθήνα. Η εκδοχή αυτή όμως δεν επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα οι έρευνες να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της σορού και στη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει ότι ο 90χρονος πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς απαιτήθηκε προηγουμένως η απόψυξη της σορού.

Απολογείται την Παρασκευή

Ο 55χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια είχε αποκοπεί από τον πατέρα της, καθώς –όπως αναφέρει– ο αδελφός της δεν της επέτρεπε να έχει επικοινωνία μαζί του. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι εκείνος αρνιόταν να μεταφερθεί ο ηλικιωμένος σε δομή φροντίδας, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και άνοια.