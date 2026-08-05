Μυστράς: Κανείς δεν πλησίαζε το ξενοδοχείο «φρούριο» που έκρυβε τον νεκρό 90χρονο

Μια υπόθεση που παραπέμπει σε αστυνομικό θρίλερ έχει προκαλέσει σοκ στον Μυστρά, καθώς ένας 55χρονος έκρυβε τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τις συντάξεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος δεν είχε δηλώσει ποτέ τον θάνατο του 90χρονου στις αρμόδιες Αρχές και φέρεται να διατηρούσε τη σορό του για περίπου δυόμισι χρόνια στο υπόγειο ξενοδοχείου που διατηρούσε στην είσοδο του νέου Μυστρά.

Το ξενοδοχείο παρέμενε κλειστό και απομονωμένο, ενώ ο ίδιος φέρεται να είχε λάβει ιδιαίτερα μέτρα ώστε να αποτρέψει την πρόσβαση άλλων ατόμων στον χώρο.

Η έρευνα που αποκάλυψε το μακάβριο μυστικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για την εξαφάνιση του 90χρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας.

Ο ηλικιωμένος δεν είχε δηλωθεί ως νεκρός στο Ληξιαρχείο, ενώ ο γιος του φέρεται να υποστήριζε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, η κόρη του ηλικιωμένου διέψευσε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι είχε χρόνια να έχει επαφή μαζί του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίσεως Εγκλημάτων Σπάρτης, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, πραγματοποίησαν έρευνα στο ξενοδοχείο.

Κατά την αυτοψία στο υπόγειο εντοπίστηκε ένας επαγγελματικός καταψύκτης, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός του 90χρονου.

Κατά την εξέτασή του, ο 55χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έκρυβε τον πατέρα του για περίπου 2,5 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, αλλά και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Κάμερες, αλυσίδες και μέτρα απομόνωσης στο ξενοδοχείο

Ερωτήματα είχαν προκαλέσει στην περιοχή τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε λάβει ο 55χρονος στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notospress.gr, είχε τοποθετήσει πινακίδες, αλυσίδες και κώνους απαγόρευσης, ενώ φέρεται να μην επέτρεπε την είσοδο ή την προσέγγιση τρίτων στον χώρο, ακόμη και σε τεχνικά συνεργεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ολόκληρος ο χώρος είχε καλυφθεί από κάμερες παρακολούθησης.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο για αρκετά χρόνια, γεγονός που μέχρι σήμερα απέδιδαν στην κατάσταση της υγείας του.

Ο 55χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πιστόλι αεροβόλο.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σπάρτης, ενώ ο ιατροδικαστής θα πραγματοποιήσει νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.