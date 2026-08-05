Μυστράς: Πώς οι Αρχές εντόπισαν τον 90χρονο στον καταψύκτη - Ο γιος προσπάθησε να τους ξεγελάσει

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην περιοχή του Μυστρά, όπου η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στο υπόγειο κλειστής τουριστικής επιχείρησης.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του εκλιπόντος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του.

Τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την απαραίτητη διαδικασία απόψυξης της σορού.

Ο γιος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται αρχικά να προσπάθησε να απομακρύνει τις έρευνες από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι είχε ενδείξεις πως ο πατέρας του βρισκόταν στην Καισαριανή.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σχετικές αναζητήσεις, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του ηλικιωμένου.

Οι έρευνες στράφηκαν τελικά στην κλειστή ξενοδοχειακή επιχείρηση που διατηρούσε ο γιος του στον Μυστρά. Εκεί, στο υπόγειο του κτιρίου, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα. Η σορός του 90χρονου βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη.

Ο ισχυρισμός του 55χρονου

Ο συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο 55χρονος, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια. Ωστόσο δεν δήλωσε τον θάνατό του για να παίρνει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του. Η γυναίκα είχε φύγει και εκείνη από τη ζωή και όσο ζούσε ο ηλικιωμένος σύζυγός της, έπαιρνε εκείνος χρήματα της σύνταξής της.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών βρέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί μέρος της προανακριτικής έρευνας και αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Είχε χρόνια να εμφανιστεί στο χωριό

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος καταγόταν από την Αρκαδία, φέρεται να είχε να δώσει σημεία ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να τον δουν, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Παρά τη μακρόχρονη απουσία του, δεν είχε δηλωθεί επισήμως η εξαφάνισή του στις Αρχές. Παράλληλα, δεν είχε καταχωριστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Οι συντοπίτες του φέρονται να αναζητούσαν πληροφορίες για την τύχη του, χωρίς να λαμβάνουν σαφείς απαντήσεις από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον.

Η κλειστή επιχείρηση και οι υποψίες των κατοίκων

Την ίδια περίοδο, η τουριστική επιχείρηση του 55χρονου είχε σταδιακά μετατραπεί σε έναν σχεδόν εγκαταλελειμμένο χώρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα, η επιχείρηση παρέμενε ουσιαστικά ανενεργή, με ελάχιστη κίνηση και τις πόρτες της διαρκώς κλειστές.

Κατά πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής είχαν εκφράσει ήδη από προηγούμενα χρόνια υποψίες ότι κάτι ασυνήθιστο είχε συμβεί. Οι ανησυχίες αυτές, ωστόσο, δεν είχαν οδηγήσει τότε σε επίσημη καταγγελία ή άλλη ενέργεια.

Η καταγγελία που κινητοποίησε την Αστυνομία

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται ουσιαστικά όταν οι φήμες και οι υποψίες μετατράπηκαν σε συγκεκριμένη καταγγελία προς τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί έθεσαν στο μικροσκόπιο το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωμένου και πραγματοποίησαν έρευνες για να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί.

Ο 55χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Ασφάλεια Σπάρτης και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται στη συνέχεια να αποκάλυψε πού βρισκόταν η σορός του πατέρα του.

Ακολούθησε έρευνα στην επιχείρηση, όπου εντοπίστηκε ο επαγγελματικός καταψύκτης.

«Κλειδί» η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης: πότε ακριβώς πέθανε ο ηλικιωμένος και ποια ήταν τα αίτια του θανάτου του.

Ιατροδικαστής κλήθηκε στο σημείο αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού. Ωστόσο, η πλήρης νεκροτομική και εργαστηριακή εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η σταδιακή απόψυξή της.

Μέχρι τότε, οι Αρχές εξετάζουν οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν για πόσο χρονικό διάστημα καταβαλλόταν η σύνταξη του ηλικιωμένου και ποιο είναι το ακριβές ύψος των χρημάτων που φέρεται να εισπράχθηκαν παράνομα.

Παράλληλα, η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα ή εάν κάποιος γνώριζε την απόκρυψη της σορού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».