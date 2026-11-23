Συνήθως στη Βραζιλία, πέρα από το απέραντο ταλέντο που τη διακρύνει σα χώρα για το ποδόσφαιρο, συμβαίνουν παράλληλα τα πιο τρελά σκηνικά.

Αυτή τη φορά σε αγώνα, ο προπονητής μόλις η ομάδα του σκόραρε, έφυγε σα «τρελός» να πανηγυρίσει με τους οπαδούς της, μόλις όμως γύρισε, ένας από τους σεκιούριτι που δεν επιτρέπουν σε κόσμο να μπαίνει στο χορτάρι, τον «άρπαξε» νομίζοντας ότι ήταν εξωαγωνιστικός.

Φυσικά οι συναργάτες του κατέφτασαν και του υπενθύμισαν ότι ήταν ο τεχνικός της ομάδας.

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