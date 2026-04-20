Mythos: Το AI που «ξεπερνά τον άνθρωπο» και προκαλεί ανησυχία

Η Anthropic επιλέγει να ανοίξει δημόσια τη συζήτηση για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, Mythos, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε περιορισμένη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, το Mythos εμφανίζει ικανότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται, μπορεί να εντοπίζει κενά ασφαλείας σε συστήματα που παρέμεναν αθέατα για δεκαετίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις του σε κράτη και επιχειρήσεις.

Εξαιτίας των ανησυχιών αυτών, η κυκλοφορία του μοντέλου έχει αναβληθεί και η πρόσβαση έχει δοθεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών και μεγάλων εταιρειών, όπως η Nvidia, η Amazon, η JPMorgan Chase και η Apple.

Διαφάνεια ή υπερβολή;

Η Anthropic υποστηρίζει ότι στόχος της είναι η διαφάνεια γύρω από τους κινδύνους της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν λείπουν οι επικρίσεις ότι ενδέχεται να υπερβάλλει, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού με την OpenAI και εργαλεία όπως το ChatGPT.

Οι συζητήσεις εντείνονται και λόγω φημών για πιθανή είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο μέσα στο έτος.

Οι δυνατότητες του Mythos έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία σε τραπεζικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, τη βρετανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα για την ετοιμότητα της Ευρώπης, καθώς καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν συμμετέχει μέχρι στιγμής στους δοκιμαστές του μοντέλου.

Επέκταση στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη αποτελεί τη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά για την Anthropic, με σημαντική συμβολή στα έσοδα από εργαλεία όπως το Claude.

Η εταιρεία έχει ήδη ανοίξει γραφεία σε πόλεις όπως το Παρίσι και το Μόναχο, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση σε Δουβλίνο και Λονδίνο.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI, βρέθηκε πρόσφατα σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αρνούμενη τη χρήση της τεχνολογίας της για μαζική παρακολούθηση ή πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Η στάση αυτή οδήγησε σε πολιτικές αντιδράσεις και νομικές διαμάχες, με πιθανές οικονομικές επιπτώσεις για την εταιρεία.

Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, έχοντας τριπλασιάσει τα έσοδά της μέσα σε ένα τρίμηνο, φτάνοντας – σε ετήσια βάση – τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπερνώντας την OpenAI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ