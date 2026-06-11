Μυτιλήνη: Αεροσκάφος PZL καρφώθηκε με τυ μύτη στον διάδρομο κατά την προσγείωση - Σώος ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όταν αεροσκάφος τύπου PZL της 359 ΜΑΕΔΥ, το οποίο επέστρεφε από αποστολή περιπολίας, αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την προσγείωσή του.

Σύμφωνα με το lesvosnews, το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε με δύναμη στον διάδρομο προσγείωσης, να αναπήδησε και στη συνέχεια να ακινητοποιήθηκε με το ρύγχος στραμμένο προς το έδαφος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου και τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον χειριστή.

Ο πιλότος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος χωρίς βοήθεια και δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Παρ’ όλα αυτά, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Το αεροσκάφος υπέστη υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στο συμβάν θα ερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.