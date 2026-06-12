Μυτιλήνη: Φωτιά στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος - Μεταφέρθηκαν οι κρατούμενοι

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/6) στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, όταν φωτιά ξέσπασε στα κρατητήρια που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του κτηρίου της ΕΛ.ΑΣ. στη Μυτιλήνη.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο επιχειρησιακό πρωτόκολλο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν στην ασφαλή απομάκρυνση των κρατουμένων από τον χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στα κρατητήρια βρίσκονταν περίπου 15 κρατούμενοι. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών, όλοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός ή άλλο περιστατικό που να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός κρατουμένου ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για υποθέσεις κλοπών και φέρεται να συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ