Να αυξήσουν την κατανάλωση κρέατος καλεί τους Αμερικανούς ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ

Τεράστιες ποσότητες καλλιεργήσιμης γης θα χρειαστούν, σε περίπτωση που ακολουθηθούν οι οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ σε σχέση με τη διατροφή, που θα πρέπει να είναι πολύ πλούσια σε πρωτεΐνη.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ και το υπουργείο Υγείας υπό το Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ καλεί επίσημα τους Αμερικανούς να ακολουθούν μία πυραμίδα διατροφής, που περιλαμβάνει πρωτίστως μπριζόλες, πουλερικά, μοσχαρίσιο κρέας, πλήρες γάλα και, στη συνέχεια, φρούτα και λαχανικά – σε μία οδηγία που αν ισχύει θα επιβαρύνει σημαντικά τον πλανήτη.

Οι πρωτεΐνες, λέει η οδηγία, θα πρέπει να διπλασιαστούν, γεγονός που σημαίνει ότι τεράστιες εκτάσεις ακόμα και δάση θα πρέπει να μετατραπούν σε καλλιεργήσιμη γη, αλλά και βοσκοτόπια ζώων αυξάνοντας δραματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με ειδικούς, η αύξηση κατά 25% της κατανάλωσης πρωτεΐνης και γαλακτοκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ θα απαιτήσει 400 εκατομμύρια επιπλέον στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, δηλαδή μία περιοχή όσο η Καλιφόρνια, ενώ δραματική θα είναι η αύξηση των εκπομπών άνθρακα σε έναν ήδη εξαιρετικά μολυσμένο πλανήτη.

Πώς επηρεάζει την καθημερινότητα

Παρά το γεγονός ότι πολλοί Αμερικανοί θα αγνοήσουν τις οδηγίες του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, το νέο πλαίσιο σίγουρα θα επηρεάσει θεσμούς όπως τα σχολεία και τα Ομοσπονδιακά κτίρια. Άλλωστε, ο μέσος Αμερικανός τρώει περίπου 144 κιλά κρέατος και ψαριών το χρόνο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατανάλωση μετά το μέσο Πορτογάλο, ενώ ήδη η πρόσληψη πρωτεϊνών είναι υψηλότερη σε σχέση με τις οδηγίες προηγούμενων κυβερνήσεων.

Οποιαδήποτε αύξηση θα γίνει αισθητή σε περιοχές όπως τα δάσος του Αμαζονίου, το οποίο ούτως ή άλλως μειώνεται διαρκώς εξ αιτίας της κτηνοτροφίας.

Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το ένα πέμπτο περίπου των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί ελάχιστη πρόοδος για τον περιορισμό των συνεπειών της στον πλανήτη, καθώς οι άνθρωποι ζητούν όλο και περισσότερο κρέας. Η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 500 εκατ. τόνους έως το 2050 – ποσότητα διπλάσια σχετικά με το 2000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σημαντικότερη κατανάλωση κρέατος γίνεται από ένα μικρό μέρος του πληθυσμού – σύμφωνα με μελέτη του 2024, το 12% των Αμερικανών καταναλώνει το μισό μοσχαρίσιο κρέας στη χώρα.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα

Η εφημερίδα, Guardian, σε σχετικό της δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία υπογράμμιζε στο παρελθόν και ο ίδιος ο Κένεντι, όταν ήταν ακτιβιστής για θέματα περιβάλλοντος. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε δηλώσει ότι η βιομηχανία χοιρινού είναι μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ από τον Οσάμα μπιν Λάντεν, που σχεδίασε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Η βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος έχει μολύνει χιλιάδες χιλιόμετρα ποταμών της Αμερικής, έχει σκοτώσει δισεκατομμύρια ψάρια, έχει εκδιώξει δεκάδες χιλιάδες αγρότες από τη γη τους, έχει αρρωστήσει και σκοτώσει χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες και έχει φερθεί σε εκατομμύρια ζώα εκτροφής με απερίγραπτη και περιττή σκληρότητα», έγραφε το 2004 ο υπουργός Υγείας που διόρισε ο Τραμπ.

Παρόλα αυτά, από τότε που διορίστηκε στην κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την κατανάλωση κρέατος αγνοώντας τις προειδοποιήσεις επιστημόνων. Ταυτόχρονα, βέβαια, σταμάτησε και την υποχρεωτικότητα των εμβολίων…