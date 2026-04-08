«Να καλέσει η δικαιοσύνη τον Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια των βουλευτών»

Ταράχτηκαν, όπως γράψαμε, τα κοινοβουλευτικά «νερά» με αυτή την... ιδέα του Γεωργιάδη για τα μηνύματα που έχει λάβει από βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι του ζητούν ρουσφέτια και τα οποία εάν προκληθεί θα τα δημοσιεύσει.

Και στο ΠΑΣΟΚ αντέδρασαν ζητώντας παρέμβαση της δικαιοσύνης. Δηλαδή ένας εισαγγελέας να καλέσει τον υπουργό της Υγείας και να του ζητήσει εξηγήσεις για αυτά τα ρουσφέτια «που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Α. Γεωργιάδης, έχει βάλει το «πλυντήριο» στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς.

Από χθες «απειλεί» ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια .

Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα.

Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά.

Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή