Κιβωτός του Κόσμου: Να κηρυχθεί ένοχος ο πατήρ Αντώνιος μαζί με άλλους τέσσερις ζητά η Εισαγγελέας

Να κηρυχθεί ένοχος ο πάτερ Αντώνιος και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι ζητά η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, για τις κατηγορίες σωματικής κακοποίησης πρώην φιλοξενούμενων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου.

Για τον πατέρα Αντώνιο η εισαγγελέας ανέφερε ότι «ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε, είναι εν τοις πράγματι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου».

«Είχε λόγο σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανήλικους»

«Καθίσταται αποδεδειγμένος ο ισχυρισμός ότι ο ρόλος του πρώτου κατηγορουμένου ήταν του ηθικού αυτουργού στις πράξεις των πιστών του συνεργατών» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ηθική αυτουργία σε σωματική βλάβη για δύο περιστατικά που αφορούν έξι ανήλικούς φιλοξενούμενους της Κιβωτού του Κόσμου.

Για επιμέρους κατηγορίες η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση των κατηγορούμενων κυρίως για κακοποιητικά περιστατικά στη δομή της Χίου ενώ για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.