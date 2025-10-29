«Να ματαιωθεί τώρα ο διαγωνισμός του ΤΕΕ για τον ποδηλατόδρομο» – Σαφές μήνυμα από το Κίνημα Διάσωσης Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, το Κίνημα Διάσωσης και Επαναλειτουργίας του Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου (ΚΙ.Δ.Ε.ΣΙ.) απέστειλε ανοιχτή επιστολή, με την οποία καλεί τους περιφερειακούς συμβούλους να πάρουν σαφή θέση απέναντι στον διαγωνισμό του ΤΕΕ για τη μελέτη ποδηλατόδρομου από τα Μέγαρα έως την Καλαμάτα.

Το Κίνημα κάνει λόγο για «προκλητική σπατάλη πολύτιμων πόρων» και ζητά να ακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός, προκειμένου τα χρήματα να επενδυθούν στην αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα για την ανοιχτή επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, με το αίτημα να ακυρωθεί ο διαγωνισμός του ΤΕΕ και να σωθεί ο ιστορικός σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου.