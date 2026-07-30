«Να μην το ζήσω ξανά»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του ψαρά που έγινε κρίκος στην αλυσίδα σωτηρίας

Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν μικρές μπροστά στο μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Στιγμές που οι πραγματικοί ήρωες δεν φορούν μανδύες: φορούν τη στολή του πυροσβέστη, του λιμενικού, του αστυνομικού ή απλώς τα ρούχα της καθημερινής τους δουλειάς. Όπως ο νεαρός ψαράς Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη. Με τη θάλασσα να λυσσομανά, τους ανέμους να αγγίζουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και τη φωτιά να έχει φτάσει μέχρι την ακτογραμμή, δεν δίστασε ούτε στιγμή όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από το Λιμεναρχείο.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του ψαρά που έζησε δραματικές στιγμές σώζωντας κόσμο στη φωτιά του Ρεθύμνου