«Να σταματήσουν να με σκοτώνουν»: Ξεσπά ο Χουάν Κάρλος για τις φήμες για την υγεία του

Ο Χουάν Κάρλος Α' βάζει τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από την κατάσταση της υγείας του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Από την κατοικία του στο Αμπού Ντάμπι, ο 88χρονος πρώην βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίζεται καθησυχαστικός, απαντώντας με χιούμορ αλλά και αποφασιστικότητα στις φήμες που τον θέλουν σε εύθραυστη κατάσταση.

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό HOLA, ο πατέρας του Φελίπε ΣΤ΄ τονίζει ότι είναι καλά στην υγεία του και συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του. «Ας σταματήσουν να με σκοτώνουν. Είμαι πολύ καλά, φροντίζω τον εαυτό μου και γυμνάζομαι κάθε μέρα», δηλώνει χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανησυχία που προκλήθηκε στο περιβάλλον και στους φίλους του.

Όπως σημειώνεται, ο Χουάν Κάρλος διατηρεί σταθερές ρουτίνες και προσπαθεί να παραμένει δραστήριος, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος έχει επανειλημμένα μιλήσει για τη σημασία της φυσικής και πνευματικής άσκησης ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι από τις αρχές του 2026 δεν έχει μετακινηθεί εκτός Αμπού Ντάμπι, έπειτα από ιατρική σύσταση να αποφεύγει την κόπωση και τα συχνά ταξίδια. Το γεγονός αυτό τον εμπόδισε να δώσει το «παρών» στην κηδεία της κουνιάδας του, της πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας, κάτι που, σύμφωνα με το περιβάλλον του, τον στενοχώρησε ιδιαίτερα.

Η τελευταία του παρουσία στην Μαδρίτη καταγράφηκε τον Νοέμβριο, σε ιδιωτικό γεύμα που πραγματοποιήθηκε μετά την απονομή του Χρυσόμαλλου Δέρατος στη βασίλισσα Σοφία. Εκείνη την ημέρα, μάλιστα, είχε τη σπάνια ευκαιρία να βρεθεί με όλα του τα εγγόνια, σε μια από τις λίγες οικογενειακές στιγμές που του προσφέρουν δύναμη και αισιοδοξία.