Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση με τη ρίψη πλαστικού σφαιριδίου από αεροβόλο πιστόλι κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στη Ναύπακτο, ανάμεσα στην Ομόνοια Ναυπάκτου και τον ΑΣΑ Κόροιβο, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, κατάφεραν να εντοπίσουν δύο ανηλίκους που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν στην Αστυνομία, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν και δύο γονείς τους.