Nafplio Tango Escape: Milonga στο Βουλευτικό που δε θα ξεχαστεί

Το Βουλευτικό του Ναυπλίου χόρεψε αργεντίνικο τάνγκο. Για πρώτη φορά. Το τριήμερο Nafplio Tango Escape, στην Πρώτη Βουλή των Ελλήνων, έφτασε στην κορύφωσή του με ζωντανή εμφάνιση των Romántica Milonguera και το ιστορικό κτήριο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, άκουσε μπαντονεόν.

Χορευτές από όλη την Ελλάδα κατέφτασαν στο Ναύπλιο για τρεις μέρες milonga, σεμιναρίων και ζωντανής μουσικής, με σκηνικό τα πλακόστρωτα της παλιάς πόλης και το ιστορικό Βουλευτικό.

Διαβάστε περισσότερα για το Nafplio Tango Escape, το οποίο οι διοργανωτές στοχεύουν να το καθιερώσουν ως ένα μόνιμο σημείο συνάντησης για την ελληνική κοινότητα αργεντίνικου τάνγκο.