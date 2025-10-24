«Ναι» υπό προϋποθέσεις από Λινού για κόμμα Τσίπρα - «Ευχάριστο που επιστρέφει με διαφορετικό τρόπο»

Με θετική ματιά βλέπει η Αθηνά Λινού την (πιθανή) επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο. Η ανεξάρτητη βουλευτής Β1' Βoρείου Τομέα Αθηνών, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (24/10) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24, έδειξε ότι θεωρεί ως καλοδεχούμενο ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα.

«Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Ελπίζουμε ότι θα αναδιατάξει πράγματα», τόνισε. Παράλληλα, η Αθηνά Λινού υποστήριξε ότι «χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσουν να συμβιβαστούν και να να επικοινωνούν οι άνθρωποι της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, και χρειάζεται δουλειά για να βοηθηθεί ο πληθυσμός».

Σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει το αντίπαλο δέος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας απάντησε αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η κυβέρνηση, η οποία «μέχρι τώρα πάντως δεν πάει καλά» καθώς «ο μέσος πληθυσμός έχει μεγάλα παράπονα και υποφέρει». Εξήγησε ότι η ίδια έχει εικόνα για το ότι συμβαίνει στο μέσο νοικοκυριό από τα στοιχεία που κρατάει από το 2011. «Βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν δίκιο, οι μισθοί, ο κατώτατος και ο μέσος μισθός, αυξήθηκαν σε ένα ποσοστό 27-28% και ίσως το 2025 - όπως έχουν υποσχεθεί - να πάει στο 35% αλλά τα τρόφιμα έχουνε πάει 70% επάνω και 200% επάνω», πρόσθεσε.

Το rebranding

Είπε ακόμη ότι αυτά τα 7 χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός «τα αξιοποίησε για να καταλάβει καλύτερα τη διεθνή κατάσταση» ενώ σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε rebranding που αφορά και τη διεθνή πολιτική αλλά και την Ελλάδα. «Και φυσικά έχει το χάρισμα ότι επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Αυτό το rebranding δεν δημιουργεί έναν άλλον Τσίπρα. Όλοι μεγαλώνουμε, όλοι αποκτούμε καινούργιες γνώσης. Θέλω ο κύριος Τσίπρας να κρατήσει την ετοιμότητα, την ευαισθησία, την επικοινωνία και την κατανόηση για τον μέσο Έλληνα, που λίγοι πολιτικοί το έχουν», σημείωσε.

Η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση από ΝΔ

Τέλος, η κα Λινού ο πρώην πρωθυπουργός έχει τις δυνατότητες να ηγηθεί ενός πόλου στην κεντροαριστερά αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εκείνον αλλά και από τους άλλους που θα πρέπει να ασπαστούν τις θέσεις του. Ανέφερε ότι αν είχε πρόταση και συμφωνούσε με το πολιτικό κλίμα του σχήματος, τότε θα πήγαινε στο κόμμα Τσίπρα. Επίσης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πρέπει να γίνει» μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ ενώ έκλεισε την τηλεοπτική της παρουσία λέγοντας πως είχε πρόταση και από τη ΝΔ όταν ανεξαρτητοποιήθηκε.