Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Νίκησε και στο τένις κόντρα σε Τι Τζέι Σορτς και Νικ Καλάθη

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Ένα VIDEO διάρκειας 76 λεπτών ανήρτησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο κανάλι του στο YouTube, για να δείξει στο κοινό του τις τενιστικές του ικανότητες και πιο συγκεκριμένα τον πρόσφατο αγώνα που έδωσε κόντρα στον νυν συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό AKTOR, Τι Τζέι Σορτς και τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Φενέρμπαχτσε, Νικ Καλάθη.

Φυσικά όλα αυτά έγιναν πριν ξεκινήσουν οι τελικοί της Basket League, απλά ο Αμερικανός τώρα κατάφερε να τα δημοσιεύσει.

Στην περιγραφή του VIDEO, ο Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε:

«Ο Τι Τζέι προπονήθηκε με τον Νόβακ, οπότε είναι σαν να παίζω εναντίον μιας εξαιρετικά αποδυναμωμένης έκδοσης του Νόβακ. Εξαιρετικά αποδυναμωμένης.

Ο Τόνι κι εγώ ίσως συμμετάσχουμε στο τουρνουά διπλών.

Νίκησα επίσης τον Καλάθη, οπότε αν τον δείτε πείτε του ότι έχασε από μένα.

Την βελτίωσή μου την οφείλω στην Άλμα (σσ. τη σύζυγο του Σορτς).

Ορίστε λοιπόν η απόδοσή μου στο τένις, τα μόνα παιχνίδια που παίζω με σκορ 0-0».