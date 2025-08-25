Νάιτζελ Ρίτσαρντς: Ο άνθρωπος που νίκησε το Scrabble σε τρεις γλώσσες, χωρίς να μιλά τις δύο

Ο Νάιτζελ Ρίτσαρντς, θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης Scrabble όλων των εποχών. Η ιδιοφυΐα του στο παιχνίδι τον έχει καταστήσει ζωντανό θρύλο, καθώς έχει κατακτήσει τίτλους που δύσκολα θα επαναληφθούν.

Γεννημένος το 1967 στη Νέα Ζηλανδία και κάτοικος Μαλαισίας τα τελευταία χρόνια, θεωρείται δικαίως ο κορυφαίος παίκτης Scrabble (Σκραμπλ) όλων των εποχών. Στη διεθνή κοινότητα έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «GOAT» (Greatest of All Time), καθώς το ρεκόρ του δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο Ρίτσαρντς έχει κατακτήσει πέντε φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγγλικού Scrabble (2007, 2011, 2013, 2018, 2019). Παράλληλα, έχει κερδίσει πέντε φορές το Πρωτάθλημα ΗΠΑ, δώδεκα φορές το Singapore Open και δεκαπέντε φορές το King’s Cup στην Μπανγκόκ, το μεγαλύτερο τουρνουά Scrabble στον κόσμο.

