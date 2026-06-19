Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλος:Το αντίο στο Στούντιο 4, η συνάντηση με την ΕΡΤ και το τρέιλερ στον ΣΚΑΪ

Την Τρίτη 30 Ιουνίου κατεβάζει ρολά το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται ένας πενταετής επιτυχημένος κύκλος στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης.

Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα έχουν μια τελευταία συνάντηση με τα στελέχη της ΕΡΤ, κάτι σαν ένα «ευχαριστούμε για τη συνεργασία και bye bye». Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι άρτιες, όσο άρτια ήταν η συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, οπότε ο αποχαιρετισμός δεν θα έχει πικρία από κανέναν.

Το κενό που αφήνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα είναι μεγάλο, γι’ αυτό και τα στελέχη της ΕΡΤ θέλουν με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο να φτιάξουν ένα light μαγκαζίνο που θα προσπαθήσει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου και να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση, ενώ παράλληλα ευελπιστούν να φέρει έξτρα κοινό στη συχνότητα του σταθμού.

φωτογραφία NDP

Σιγή στο Νέο Φάληρο

Την ίδια στιγμή στον ΣΚΑΪ επικρατεί μια περίεργη ηρεμία, αφού περιμένουν πρώτα να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο δημοσιογράφων με την ΕΡΤ και μετά να προβούν στις επίσημες ανακοινώσεις.

Το προσεχές διάστημα η εταιρία παραγωγής των παρουσιαστών θα ετοιμάσει το πρώτο τρέιλερ της νέας τους εκπομπής που θα είναι κάπως σαν καλωσόρισμα στο καινούριο τους τηλεοπτικό σπίτι, ένα σπίτι που τους πολιορκούσε πολύ στενά τα τελευταία χρόνια.

Οι δυο παρουσιαστές κατηφορίζουν στον ΣΚΑΪ με ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό συμβόλαια, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούν σιγουράκι την επιτυχία τους στην απογευματινή ζώνη. Βέβαια κάθε φορά στο Νέο Φάληρο όλοι κατέβαιναν με χαμόγελα και χαρά (Φαίη Σκορδά, Ιωάννα Μαλέσκου, Κώστας Τσουρός), στην πορεία όμως στο πράγμα στράβωνε…

Πάντως κυκλοφορεί το σενάριο που θέλει τη νέα εκπομπή της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου να κάνει πρεμιέρα ακόμη και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ώστε να προλάβει τον ανταγωνισμό και να χτίσει από νωρίς συνήθεια στους τηλεθεατές. Βέβαια που θα βρει κανείς τηλεθεατές τόσο νωρίς, γιατί ακόμα μιλάμε για καλοκαίρι, είναι απορίας άξιον. Η κίνηση βέβαια είναι επιβεβλημένη γιατί αν η φετινή σεζόν ήταν δύσκολη για τα κανάλια, το ’26 - ’27 θα είναι μια πραγματική σφαγή!