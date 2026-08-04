Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας τους εκπομπής στον ΣΚΑΪ

Μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αποκάλυψαν τον τίτλο που θα έχει η νέα καθημερινή εκπομπή τους, στον ΣΚΑΪ.

Από «Στούντιο 4» που ήταν ο τίτλος της εκπομπής τους στην ΕΡΤ1 και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στο νέο τους ξεκίνημα, θέλησαν να κρατήσουν κάτι από τα παλιά. Τόσο τον περιβόητο μπλε καναπέ, όπου έκαναν τις συνεντεύξεις τους, όσο και το πρώτο σκέλος του τίτλου.

Ο τίτλος της νέας εκπομπής στον ΣΚΑΪ είναι «Studio στις 3», σηματοδοτώντας τόσο την ώρα έναρξης της εκπομπής, όσο και τον χώρο (Studio) από όπου θα μεταδίδεται η εκπομπή.

Δείτε το βίντεο: