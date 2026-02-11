Νάντια Κοντογεώργη: «Είμαι 42 ετών και μπορεί η ύλη να έχει φθορά, αλλά η ψυχή έχει άνθιση»

Την Νάντια Κοντογεώργη είχε καλεσμένη η εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και στο ξεκίνημα της συζήτησης η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι πολλές φορές οι καλεσμένοι δεν νιώθουν άνετα στις εκπομπές που πηγαίνουν.

«Όταν ερχόμαστε σε εκπομπές είναι σημαντικό να νιώθουμε καλά και να μην είμαστε σε άμυνα και θωρακισμένοι. Όταν πηγαίνεις σε μια εκπομπή και ξέρεις ότι η ανάγκη δεν είναι να επικοινωνήσετε και να συνδεθείτε, αλλά να βγουν τίτλοι... Όταν παρουσιάζα εγώ εκπομπή, έμπαινα στη θέση του συνεντευξιαζόμενου και προσπαθούσα να δημιουργήσω στον άλλον την αίσθηση ότι εδώ είμαστε ασφαλείς και δεν έχουμε πρόθεση να σε κάνουμε να αισθανθείς άσχημα φεύγοντας» παραδέχθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μιλώντας για τον χρόνο που περνάει εξήγησε: «Είμαι 42 ετών και μπορεί η ύλη να έχει φθορά, αλλά η ψυχή έχει άνθιση. Για έμενα το «ποθητό» έχει έκφραση στην ψυχή και όχι στη μορφή. Περισσότερο αυτό ερωτευόμαστε, την ψυχική μας σύνδεση με κάποιον, γι' αυτό το κομμάτι της μορφής δεν με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, περισσότερο με απασχολεί το πώς θα φροντίσω τον εσωτερικό μου κόσμο».

Όσο για το αν πιστεύει στο «για πάντα» στις σχέσεις; «Δεν ξέρω αν υπάρχει το «για πάντα». Κι' εγώ πολλές φορές έχω χάσει φιλίες που θεωρούσα ότι θα είναι για πάντα και δεν ήταν, όμως τις κρατάω φυλαχτό. Γιατί η πληγή είναι μεγάλη όταν συμβαίνει η σύγκρουση, αλλά για τον τότε εαυτό μου και τον τότε δικό τους εαυτό ήταν σημαντική η συνύπαρξη. Συνοδοιπόροι που κρατηθήκαμε χεράκι - χεράκι και ζήσαμε πολύτιμες στιγμές. Τους κουβαλώ ακόμα και αν δεν είναι δίπλα μου τώρα, όπως με κουβαλούν και εκείνοι. Μεγαλώνοντας μου φεύγει ο φόβος των σχέσεων που μπορεί να ολοκληρωθούν».