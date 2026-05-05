Ναντίρ Ιφί: Βλέπει τελικό «αιωνίων» στη EuroLeague - Ποιος θα το κατακτήσει
Ο παίκτης της Παρί έκανε τις προβλέψεις του σχετικά με τα ζευγάρια και τον νικητή της Euroleague.
Ο Ναντίρ Ιφί έκανε τις προβλέψεις του για την φετινή EuroLeague και βλέπει τελικό με ντέρμπι «αιωνίων».
Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν ένα ηχηρό προβάδισμα με 2-0 και ετοιμάζονται για το Final 4 επί ελληνικού εδάφους.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Γάλλο τα ζευγάρια του final 4 θα είναι Ολυμπιακός- Φενέρ και Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης, με τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται αντιμέτωπες στον μεγάλο τελικό.
Νικητή του ζευγαριού, επιλέγει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ίδιο του το «σπίτι».