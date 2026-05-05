Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Final Four Euroleague Μπάσκετ

Ναντίρ Ιφί: Βλέπει τελικό «αιωνίων» στη EuroLeague - Ποιος θα το κατακτήσει

Ο παίκτης της Παρί έκανε τις προβλέψεις του σχετικά με τα ζευγάρια και τον νικητή της Euroleague.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ναντίρ Ιφί έκανε τις προβλέψεις του για την φετινή EuroLeague και βλέπει τελικό με ντέρμπι «αιωνίων».

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν ένα ηχηρό προβάδισμα με 2-0 και ετοιμάζονται για το Final 4 επί ελληνικού εδάφους.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Γάλλο τα ζευγάρια του final 4 θα είναι Ολυμπιακός- Φενέρ και Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης, με τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται αντιμέτωπες στον μεγάλο τελικό. 

Νικητή του ζευγαριού, επιλέγει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ίδιο του το «σπίτι». 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Final Four Euroleague Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader