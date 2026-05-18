Ναργκίς Μοχαμαντί: Επέστρεψε στο σπίτι της η Νομπελίστρια που φυλακίστηκε στο Ιράν

Η Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Τεχεράνης και επέστρεψε στο σπίτι της, έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής καρδιολογικής φροντίδας, σύμφωνα με το ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

Η 54χρονη Μοχαμαντί, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή, έχει γίνει ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του κινήματος υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Η νοσηλεία μετά το καρδιακό επεισόδιο

Σύμφωνα με το Reuters, η Μοχαμαντί εκτιμάται ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική πόλη Ζαντζάν. Στη συνέχεια, έπειτα από προσωρινή αναστολή της ποινής της με υψηλή εγγύηση, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Pars της Τεχεράνης, όπου νοσηλεύτηκε σε μονάδα καρδιολογικής φροντίδας από τις 10 έως τις 17 Μαΐου 2026.

Το ίδρυμα της οικογένειάς της ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας της απαιτεί αυστηρή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής.

Η κόρη της, Κιάνα Ραχμανί, δήλωσε μέσω του ιδρύματος ότι «η ανάρρωσή της απαιτεί αυστηρή ιατρική επίβλεψη εκτός των τειχών της φυλακής» και προειδοποίησε ότι μια επιστροφή της στη φυλακή θα ισοδυναμούσε με «θανατική καταδίκη».

Ποια είναι η Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του ιρανικού κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ιρανικών αρχών λόγω της δράσης της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευθερίας της έκφρασης και της κατάργησης της θανατικής ποινής.

Το 2023 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης «για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και για τη μάχη της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», όπως είχε ανακοινώσει τότε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η βράβευσή της είχε προκαλέσει διεθνή πίεση προς την Τεχεράνη, καθώς η Μοχαμαντί βρισκόταν ήδη στη φυλακή την περίοδο της ανακοίνωσης.

Οι νέες διώξεις και η σύλληψη

Σύμφωνα με το Reuters, η Μοχαμαντί καταδικάστηκε εκ νέου τον Φεβρουάριο του 2026, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κρίσης πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο, αφού κατήγγειλε δημόσια τον θάνατο του δικηγόρου Χοσρό Αλικόρντι. Εισαγγελέας είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι η ακτιβίστρια προχώρησε σε «προκλητικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια μνημόσυνου για τον δικηγόρο.

Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την Επιτροπή Νόμπελ να ζητά από το Ιράν την άμεση απελευθέρωσή της.

Η διεθνής πίεση προς το Ιράν

Οι επανειλημμένες φυλακίσεις της Ναργκίς Μοχαμαντί έχουν μετατραπεί σε σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στις ιρανικές αρχές και στο κίνημα υπέρ των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών.

Η ίδια έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, όταν χιλιάδες γυναίκες και νέοι βγήκαν στους δρόμους του Ιράν ζητώντας περισσότερες ελευθερίες και αμφισβητώντας τους αυστηρούς περιορισμούς του καθεστώτος.

Μέχρι στιγμής, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας της, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν δεν έκαναν άμεση αναφορά στην υπόθεση.

Η ανησυχία για την υγεία της

Η οικογένεια και οι υποστηρικτές της εκφράζουν εδώ και μήνες ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες κράτησης έχουν επιβαρύνει σοβαρά τον οργανισμό της.

Η μεταφορά της από τη φυλακή στο νοσοκομείο και στη συνέχεια η επιστροφή της στο σπίτι θεωρούνται από τους οικείους της προσωρινή ανάσα, όχι οριστική λύση. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν οι ιρανικές αρχές θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η νοσηλεία και η αποκατάστασή της εκτός φυλακής ή αν θα επιστρέψει ξανά σε καθεστώς κράτησης.

Για πολλούς στο Ιράν και εκτός χώρας, η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει πλέον μετατραπεί σε κάτι περισσότερο από μια ακτιβίστρια: σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αντίστασης απέναντι στην καταστολή και στους περιορισμούς του ιρανικού καθεστώτος.