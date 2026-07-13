«Νάρκη» στο Ορμούζ: Ο Τραμπ βάζει χαράτσι 20% και απειλεί με νέο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Νέα δεδομένα στην αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν δημιουργεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλει τέλος 20% στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο λεγόμενος «ιρανικός αποκλεισμός» αφορά αποκλειστικά τις εμπορικές δραστηριότητες που συνδέονται με το Ιράν.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο νέας έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προχωρήσει στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στις 18 Ιουνίου, στο πλαίσιο της τότε συμφωνίας εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox news, ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ,δηλώνοντας πως η αμερικανική παρουσία στην περιοχή θα πρέπει πλέον να έχει οικονομική ανταπόδοση.

Η ανάρτηση του Τράμπ:

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, επειδή αφορά αποκλειστικά τα ιρανικά πλοία και τους πελάτες τους, εμποδίζοντάς τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τα Στενά. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στη θαλάσσια οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως ο “Φύλακας των Στενών του Ορμούζ”. Ωστόσο, για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί της αξίας κάθε φορτίου που διακινείται μέσω των Στενών, ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα έξοδα για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα ξεκινήσουν άμεσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

🚨 BREAKING: Trump says US will charge 20% fee for Strait of Hormuz passage, reinstate Iran blockade pic.twitter.com/Cr8mP2xlEu — Fox News (@FoxNews) July 13, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία που θα επιχειρούν να διασχίσουν το στρατηγικό πέρασμα θα καλούνται να καταβάλλουν τέλος που θα ανέρχεται στο 20% της αξίας του φορτίου τους.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται σημαντικό ποσοστό του πετρελαίου που διακινείται διεθνώς.

Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι το πέρασμα παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την αύξηση της ανασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι συνεχίζει τις επαφές με μεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης.