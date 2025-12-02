Ναρκωτικά στο κέντρο της πόλης - Η Αθηναϊκή Τριλογία πνίγεται στις σύριγγες, λίγα μέτρα από τη Βουλή

Λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Σύνταγμα, τη Βουλή και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, βρίσκεται η «Αθηναϊκή Τριλογία». Ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά σημεία, γνωστά ως «Προπύλαια» στην οδό Πανεπιστημίου. Αποτελούνται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών και το κτίριο της παλιάς Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της πρωτεύουσας και δυστυχώς, είναι πνιγμένα στις χρησιμοποιημένες σύριγγες από χρήση ναρκωτικών.

Δυστυχώς, όλες τις φορές σε διάστημα πολλών μηνών που επισκεφτήκαμε το σημείο, συναντήσαμε την ίδια αποκαρδιωτική και τρομακτική εικόνα. Πεταμένες χρησιμοποιημένες σύριγγες από χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με ό,τι άλλο σύνεργο μπορεί κανείς να φανταστεί.

Και το χειρότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ψάξει κανείς για τις βρει. Είναι κυριολεκτικά παντού. Στα πεζοδρόμια, στα σκαλοπάτια, στα μάρμαρα της βιβλιοθήκης, στα παρτέρια, ακόμα και μέσα στο γκαζόν της Ακαδημίας και της Βιβλιοθήκης με τις βελόνες να εξέχουν σχεδόν αόρατες ανάμεσα στα χόρτα.

Παιδάκια που παίζουν στο γκαζόν της Ακαδημίας στα προπύλαια χωρίς να γνωρίζουν τα ίδια και οι γονείς τους για τις βελόνες που υπάρχουν πεταμένες εντός (flash.gr/Γιάννης Κέμμος)

Μικρά παιδιά παίζουν δίπλα στις σύριγγες

Και αυτό είναι ίσως το πιο τρομακτικό σε όλη αυτή την ιστορία. Συναντήσαμε μικρά παιδιά να παίζουν και να κυνηγιούνται πάνω στο γρασίδι χωρίς τα ίδια και οι γονείς τους να έχουν την παραμικρή ιδέα για τον κίνδυνο που διατρέχουν να βρεθούν καρφωμένα από μία τέτοια χρησιμοποιημένη σύριγγα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά που μπορεί να τις βρουν και να τις περιεργαστούν χωρίς να προλάβουν οι γονείς να αντιληφθούν το τι συμβαίνει.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς να καθαριστεί ο χώρος, είναι φανερό πως όταν οι χρήση ναρκωτικών στο συγκεκριμένο χώρο είναι καθημερινή και αδιάκοπη είναι κυριολεκτικά αδύνατον να μείνει το μέρος καθαρό. Χωρίς να αναφερθούμε στην επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν όσοι θα χρειαστεί να απομακρύνουν αυτά τα υλικά από όλο αυτό το χώρο.

Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη πίσω από τις μαρμάρινες σκάλες, στις εσοχές και στα κρυμμένα σημεία των κτιρίων όπου τα σύνεργα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών είναι πραγματικά δεκάδες.

Το πιο αποκαρδιωτικό ωστόσο ήταν ότι ακόμα και μέρα μεσημέρι, με εκατοντάδες περαστικούς να περνάνε από τα προπύλαια, η χρήση ναρκωτικών γίνεται κανονικά, ενώ η αστυνομία λάμπει δια της απουσίας της, παρότι είναι εδώ και πολλά χρόνια γνωστό ότι στο χώρο των Προπυλαίων γίνεται και εμπόριο και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Είναι να απορεί κανείς γιατί δεν απασχολεί αρκετά αυτό το πρόβλημα, πόσο μάλλον όταν γίνεται τόσος λόγος για την εικόνα της πόλης αλλά και για το τουριστικό προϊόν. Δεν μιλάμε για ένα απομακρυσμένο σημείο της πόλης των Αθηνών αλλά για ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας.

Δυστυχώς και σήμερα συναντήσαμε μία κατάσταση που δεν φαίνεται ούτε να απασχολεί ούτε να αλλάζει.