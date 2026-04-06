Ναρκωτικά στον ισοβίτη αρραβωνιαστικό της στη φυλακή μετέφερε 36χρονη - Τα έκρυψε στο σώμα της

Ναρκωτικές ουσίες στον 34χρονο ισοβίτη αρραβωνιαστικό της σχεδίαζε να περάσει μία 36χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς στη Φωκίδα ενώ κατευθυνόταν προς το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο.

Η 36χρονη γυναίκα είχε κρύψει 109,40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, στην επένδυση τσάντας αλλά και εντός του σώματός της. Να σημειωθεί ότι υπήρξε πληροφορία στο ΑΤ Δωρίδας με τους αστυνομικούς να στήνουν στοχευμένο μπλόκο μαζί με τους συναδέλφους τους από το Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας - Δελφών, ακινητοποιώντας το όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα από την Αλβανία.

Κατά την προσαγωγή της στο ΑΤ Δωρίδος παρέδωσε οικειοθελώς τις δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με τα ναρκωτικά, ομολογώντας ότι προορίζονταν για τον έγκλειστο σύντροφό της.

Πρόκειται για έναν 34χρονο ο οποίος μεταξύ άλλων έχει κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του Αρμπέρ Μπάκο στις φυλακές Κορυδαλλού και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η 36χρονη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να παραδώσει τα ναρκωτικά στο επισκεπτήριο.

Την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.