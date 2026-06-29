Ναταλία Αργυράκη στον FLASH:«Δεν μου λείπει κανείς από την TV, του χρόνου μπορεί να μην είμαι σε εκπομπή»

Η Ναταλία Αργυράκη είχε φέτος μια -το λιγότερο- challenging χρονιά αφού βρέθηκε στο πλευρό του Κώστα Τσουρού στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε» που από την πρώτη στιγμή που βγήκε στον αέρα δέχτηκε σκληρή κριτική. «Κριθήκαμε για την τηλεθέαση πριν προλάβουμε να δείξουμε ποιοι είμαστε. Ήταν γλυκόπικρη αυτή η σεζόν και διαφορετική από ότι την περίμενα, ζορίστηκα», μας λέει αποκλειστικά στον FLASH και σχολιάζει με τον δικό της τρόπο τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Θα γυρνούσε άραγε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Της λείπει κάποιος από την τηλεόραση; Τελικά είναι μύθος το ότι όσοι βγαίνουν στο γυαλί κάνουν μια περιουσία; Ποιοι ήταν οι κερδισμένοι της χρονιάς; Οι γυναίκες παίρνουν τα ίδια χρήματα με τους άντρες παρουσιαστές; Η Ναταλία Αργυράκη αποκαλύπτεται...