Ναταλία Δραγούμη: «Δεν μπορείς να παρέμβεις στη ζωή των παιδιών σου, αλλά να ζητήσεις συγγνώμη»

Η Ναταλία Δραγούμη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και παραδέχτηκε πως όσο τα παιδιά της μεγάλωναν εκείνη δεν ήταν πάντα εκεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Είναι πολύ σημαντικό ο ένας σύζυγος να στηρίζει τον άλλο. Εγώ ήμουν πιο απούσα λόγω ωραρίων, ο Έντι μπορούσε να ελέγχει τη δουλειά του περισσότερο.

Τώρα όμως, βλέπεις μπροστά σου δύο υπέροχους ενήλικες, ώριμους, που μπορείς να μιλήσεις μαζί τους για τα δικά σου προβλήματα. Η δουλειά έχει τελειώσει. Λες ένα “μπράβο” στον εαυτό σου. Η κόρη μου είναι 22 και ο γιος μου 20 χρόνων. Σπουδάζουν και οι δύο στην Αθήνα, ο γιος μου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αρχιτεκτονική και η κόρη μου στο Καποδιστριακό. Δουλεύουν κιόλας. Είναι μεγάλοι άνθρωποι πια.

«Νοσταλγείς όταν τα είχες αγκαλιά»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις σχέσεις γονιών παιδιών που πρέπει πάντα να υπάρχει η συγχώρεση για τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. «Τα προβλήματα δεν φεύγουν ποτέ, αλλάζουν. Τώρα είναι πιο υπαρξιακά. Δεν μπορείς να παρέμβεις στη ζωή των παιδιών σου, αλλά μπορείς να πεις “έκανα λάθος” και να ζητήσεις συγγνώμη. Και είναι πολύ καλό να το κάνεις αυτό.

Ποτέ δεν είναι αργά. Σε όλες τις ηλικίες τα άσχημα φεύγουν και θυμάσαι μόνο τα καλά. Έχω φοβερή νοσταλγία… Aν ακούσω τη μουσική από την “Πεντάμορφη και το Τέρας” ή δω λίγο το “Cars”, θα μου έρθουν δάκρυα. Νοσταλγείς εκείνα τα χρόνια που τα είχες αγκαλιά».