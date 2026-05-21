Ναταλία Δραγούμη: Έχω κόψει το κάπνισμα εδώ και 23 χρόνια, αλλά έχω πακέτο τσιγάρα μαζί μου γιατί...

Για την σχέση της με το φαγητό και την σημαντική βοήθεια που έλαβε από διατροφολόγο προκειμένου να αποκτήσει διατροφική παιδεία μίλησε η Ναταλία Δραγούμη στην εκπομπή «Happy Day».

«Κάποια στιγμή, πριν από κάποια χρόνια, ένιωσα ότι έχασα τη σχέση μου με το φαγητό. Μια δεν έτρωγα τίποτα, μετά πάθαινα υπερφαγικά επεισόδια και πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου σε διατροφολόγο και πραγματικά με βοήθησε. Μαζί του ξαναβρήκα τη σχέση μου με το φαγητό και ένιωσα ότι μου έδωσε μια διατροφική παιδεία» παραδέχθηκε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην σχέση της με το κάπνισμα. «Έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 23 χρόνια αλλά συνεχίζω να έχω πακέτο κανονικά. Παρόλο που το έχω κόψει, το κρατάω κανονικά γιατί δεν ήθελα να νιώθω ότι είναι κάτι απαγορευμένο. Δεν μου έρχεται ποτέ η ανάγκη να το ανάψω, δεν μπαίνω σε πειρασμό, απλά μου αρέσει να το κρατάω. Μου αρέσει να το δαγκώνω, αλλά χωρίς να το ανάβω».