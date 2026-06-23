Ναταλία Δραγούμη: Η topless φωτογραφία σε παραλία της Ύδρας και η λεζάντα «Ψάχνω για δουλειά»

Η Ναταλία Δραγούμη ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη και μίλησε μεταξύ άλλων για τα παιδικά της χρόνια και την καριέρα της, αποκαλύπτοντας πώς μια φωτογραφία τις άνοιξε τις πόρτες...

«Ο Γιώργος Καλφαμανώλης, ο φωτογράφος, ήταν εφηβικός μου φίλος και κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό αλλά όχι ως ηθοποιός. Με είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά φορούσα μόνο ένα στρινγκ. Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από την θάλασσα της Υδρονέτας γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό - στον οργασμό του έντυπου τύπου - τα «Πρόσωπα» του Τερζόπουλου και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε «μου τη ζήτησαν θες να τη βάλω;» και του απάντησα «ναι, και δεν τη βάζεις». Δεν προβληματίστηκα».

Όταν ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λεζάντα να βάλει στη φωτογραφία, εκείνη του είπε: «γράψε ό,τι θες». Και εκείνος έγραψε: «Είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά, και κάπως έτσι ξεκίνησα».

Και συμπλήρωσε: «Αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτε το χυδαίο και πρόστυχο. Μπορεί να είχε κάτι το ερωτικό αλλά είχε μια παιδική χαρά».