Το φινάλε του Buongiorno και ο αποχαιρετισμός της Φαίης Σκορδά συνεχίζουν να συζητιούνται, με τη Ναταλία Γερμανού να παίρνει θέση μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την εκτίμησή της για τον τρόπο με τον οποίο η συνάδελφός της ολοκλήρωσε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, κάνοντας λόγο για αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία.

«Ήταν μια κυρία μέχρι το τέλος»

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στο φινάλε του Buongiorno και δήλωσε πως η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό με αξιοπρέπεια, ψυχραιμία και χωρίς υπερβολές.

«Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Άγγελο. Κάθε λέξη που είπε με εκφράζει απόλυτα για την ποιότητα του "Buongiorno"», ανέφερε αρχικά

«Και θα προσθέσω την απόλυτη αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία με την οποία αποχαιρέτησε η οικοδέσποινα, την Παρασκευή το τηλεοπτικό της κοινό, χωρίς μπηχτές, χωρίς μομφές, χωρίς μελοδράματα, χωρίς τίποτα. Ήταν μια κυρία σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας της εκπομπής και της βγάζουμε το καπέλο .. όλοι».

Τα σχόλια για το "Buongiorno

"Νωρίτερα, ο Άγγελος Βουράκης είχε χαρακτηρίσει το Buongiorno μια εκπομπή που δεν παρασύρθηκε σε εύκολες τηλεοπτικές επιλογές και απέφυγε να κανονικοποιήσει κακοποιητικές συμπεριφορές ή αρνητικά πρότυπα. Η Ναταλία Γερμανού συμφώνησε με την τοποθέτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία της εκπομπής και η στάση της Φαίης Σκορδά άξιζαν τον σεβασμό όλων.