Ναταλία Λιονάκη: Έφυγε από το μοναστήρι της Κένυας και άλλαξε το όνομά της

Η Ναταλία Λιονάκη έφυγε από τη μονή Κισούμου στην Κένυα και πίσω της άφησε και τη μοναχή Φεβρωνία, έτσι όπως τη γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Η πρώην ηθοποιός άλλαξε το όνομά της, πλέον την αποκαλουν μοναχή Νεκταρία και μετακόμισε στη νότια Τανζανία, στην Ιερά Γυναικεία Μονή Αγίας Μακρίνας σε μια περιοχή όπου καταφεύγουν άνθρωποι που νοσούν από AIDS και τους φροντίζουν οι μοναχές.

φωτογραφία Εκκλησία Online

Είναι η… Σπιναλόγκα της Τανζανίας

Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και δυτικής Τανζανίας, που είναι και πνευματικός της Ναταλίας Λιονάκη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το ιεραποστολικό έργο της Λιονάκη. «Σε αυτό το μοναστήρι ζουν τέσσερις μοναχές, είναι τρεις από την Ελλάδα, από την Κρήτη και μία ιθαγενής μοναχή. Το ιεραποστολικό μοναστήρι βρίσκεται σε μια ωραιότατη τοποθεσία πάνω από τη λίμνη Βικτόρια, είναι δίπλα ακριβώς στη λεγόμενη… Σπιναλόγκα της Τανζανίας, εκεί δηλαδή που έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φορείς του AIDS».

«Έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο»

«Οι αδερφές εκεί με πολλή θυσία, με πολύ κόπο και με πολλή αφοσίωση προσφέρουν ό,τι μπορούν στους ανθρώπους αυτούς. Οι αδελφές τους κάνουν ένα φαγητό κάθε μέρα. Γίνεται μία κατήχηση και κάποιοι έχουν βαφτιστεί. Φροντίζουμε να τους στέλνουμε γιατρούς, να κάνουν εξετάσεις για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διάδοση αυτής της φοβερής ασθένειας, από την οποία έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο, έχουν μείνει χιλιάδες παιδιά ορφανά από την αρρώστια του AIDS».