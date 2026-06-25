Από τα τηλεοπτικά πλατό και τη δημοσιότητα, σε μια ζωή αφιερωμένη στην πίστη και την προσφορά. Η Ναταλία Λιονάκη, που πριν από χρόνια άφησε πίσω της την επιτυχημένη πορεία της στην υποκριτική, συνεχίζει τον δρόμο του μοναχισμού, έχοντας πλέον αφιερώσει ολοκληρωτικά τη ζωή της στο ιεραποστολικό έργο στην Αφρική.

Νέες φωτογραφίες που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» φέρνουν στο φως στιγμές από την καθημερινότητά της στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας, όπου είναι γνωστή ως μοναχή Φεβρωνία.

Η νέα ζωή της μοναχής Φεβρωνίας

Οι εικόνες δείχνουν τη Ναταλία Λιονάκη να ζει μακριά από κάθε ίχνος κοσμικής ζωής, μαζί με τις υπόλοιπες μοναχές της μονής. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή, η μοναχή Φεβρωνία συμμετέχει καθημερινά σε όλες τις εργασίες του μοναστηριού, ενώ προσφέρει τη βοήθειά της σε παιδιά και ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η Τανζανία έχει υποστεί μεγάλη δοκιμασία από το AIDS. Έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν μείνει πολλά ορφανά παιδιά.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Καραγιάννης, η ίδια βρίσκεται ανάμεσα στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία και στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας στην Κένυα, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του ιεραποστολικού έργου.

Μια ζωή γεμάτη πίστη και προσφορά

Η καθημερινότητά της ξεκινά από τα ξημερώματα με προσευχή και συνεχίζεται με τις ανάγκες της μονής. Φροντίζει τους χώρους, μαγειρεύει, εργάζεται στους κήπους και βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των παιδιών του ορφανοτροφείου και των κατοίκων της περιοχής.

Άνθρωποι που τη γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια γυναίκα ήρεμη, χαμογελαστή και βαθιά αφοσιωμένη στην αποστολή της, η οποία αποφεύγει κάθε μορφή δημοσιότητας, έχοντας επιλέξει συνειδητά μια ζωή μακριά από τα φώτα.

Η απόφαση που άλλαξε για πάντα τη ζωή της

Η επιλογή της Ναταλίας Λιονάκη να εγκαταλείψει την υποκριτική, σε μια περίοδο που η καριέρα της βρισκόταν σε ανοδική πορεία, είχε προκαλέσει τότε μεγάλη αίσθηση. Ωστόσο, η ίδια παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της, επιλέγοντας έναν δρόμο αφιερωμένο στην πίστη, την προσφορά και το ιεραποστολικό έργο.

Χρόνια μετά, οι νέες εικόνες από την Αφρική δείχνουν πως η πρώην ηθοποιός έχει βρει τη γαλήνη που αναζητούσε, μακριά από τη δημοσιότητα και κοντά στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.