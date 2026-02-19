Νατάσα Ράγιου για Eurovision: «Θεωρώ ότι είμαστε σε πολιτιστικό… κατήφορο»

Η Νατάσα Ράγιου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για το εάν της λείπει η τηλεόραση, ενώ σχολίασε και τη φετινή μας συμμετοχή στη Eurovision και ομολογουμένως δεν μίλησε με κολακευτικά σχόλια. «Δεν μου λείπει η τηλεόραση, μου λείπουν οι άνθρωποι, τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, τα παιδιά μπροστά, οι συνάδελφοι… Δεν μου αρέσει όπως γίνονται πολλά πράγματα τώρα».

«Μου λένε ότι είμαι παλιομοδίτισσα»

«Είμαι φαν της Eurovision, έγραφα για τον διαγωνισμό όλα τα χρόνια που ήμουν στην εφημερίδα Απογευματινή, ασχολιόμουν δηλαδή πολύ. Η Eurovision πλέον δεν είναι η Eurovision που ξέρουμε και αγαπήσαμε, εξ ου και το σύνθημα που έχω βγάλει: Χαιρέτα την, τη Eurovision που ήξερες. Υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, τύπου Κλαυδία πέρσι. Μου λένε ότι είμαι παλιομοδίτισσα που δεν μου αρέσουν αυτοί οι καινούριοι ήχοι τύπου Akylas κλπ. Είμαι πολύ ανοιχτή στα καινούρια πράγματα, αρκεί να έχουν αξία».

«Έπαθα σοκ με τους στίχους του Akyla»

«Συγκινήθηκα πολύ με τον Akyla και τη μαμά του και την προσωπική του ιστορία. Το τραγούδι αυτό τι δουλειά έχει να με εκπροσωπήσει εμένα στη Eurovision με αυτούς τους στίχους; Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο παιδί και μπράβο στη μανούλα του με συγκίνησε, να το χαίρεται. Μπορεί να πάει καλά, να βγει και πρώτο, μακάρι για την Ελλάδα.

Έπαθα σοκ με τους στίχους. Σοκ! Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς που τo ακούνε στο κλαμπ και περνάνε καλά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο».