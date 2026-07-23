Νατάσα Θεοδωρίδου: «Άλλος με τη βάρκα μας» - Γιατί τραβάει κουπί καλοκαιριάτικα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αγαπά την πατρίδα της, τη Θεσσαλονίκη και επίσης ξέρει πολύ καλά πως όλοι οι συμπατριώτες της τη βγάζουν το καλοκαίρι στη Χαλκιδική γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε: σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Τι κάνει 1+1 λοιπόν, μα, οι εμφανίσεις της στη Χαλκιδική. «Θα φτάσω, είμαι σίγουρη πως θα φτάσω! Άλλος με τη βάρκα μας», είπε η τραγουδίστρια σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram και τη βλέπουμε να κάνει κουπί με κάποιο κανό ή SUP και να ανηφορίζει προς Θεσσαλονίκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Θεοδωρίδου έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επικείμενη συναυλία της «Ένα φορτηγό τραγούδια», όμοια δηλαδή με αυτές που έκανε πρόσφατα και στην Αθήνα. «Άλλος με τη βάρκα μας για Νέα Μουδανιά… Φτάνω 25/7 στο θέατρο. Τραγουδάμε, αγαπιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε», έγραψε. «Κάνε κουπί και έλα να με πάρεις», της σχολίασε η Έλλη Κοκκίνου που είναι πολύ φίλη της.