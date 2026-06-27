Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσαν πως ενώνουν τις δυνάμεις τους και από τον ερχόμενο χειμώνα θα εμφανίζονται μαζί στη σκηνή του NOX, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές συνεργασίες της νέας σεζόν.

Το βίντεο που επιβεβαίωσε τη συνεργασία

Το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, οι δύο τραγουδίστριες δημοσίευσαν ένα κοινό βίντεο στους λογαριασμούς τους στα social media, δίνοντας τέλος στα σενάρια που τις ήθελαν να μοιράζονται την ίδια πίστα.

Με χιούμορ, καλή διάθεση και τραγουδώντας επιτυχίες η μία της άλλης, έδωσαν στους διαδικτυακούς τους φίλους μια πρώτη γεύση από τη χημεία που αναμένεται να έχουν και επί σκηνής.

«Ωραία θα περάσουμε», λέει χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή στο φινάλε του βίντεο, προαναγγέλλοντας έναν χειμώνα γεμάτο μουσική και διασκέδαση.

Η συνεργασία που ήδη συζητιέται

Η κοινή ανάρτηση προκάλεσε αμέσως μεγάλο ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις μέσα σε λίγη ώρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θεωρείται ήδη μία από τις πιο δυνατές της επόμενης νυχτερινής σεζόν, καθώς δύο από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές γυναικείες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο ίδιο μουσικό σχήμα.

Οι εμφανίσεις τους στο NOX αναμένεται να ξεκινήσουν τον χειμώνα, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο.