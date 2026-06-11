Νατάσα Θεοδωρίδου: «Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα δεν μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έδωσε μια sold out συναυλία στο Κατράκειο και μίλησε για τον έρωτα, αφού αυτή την περίοδο διανύει μια πολύ αγαπησιάρικη φάση στο πλευρό του συντρόφου της Γιάννη Καρυπίδη. Μάλιστα και εκείνος βρέθηκε στη συναυλία της για να χειροκροτήσει την αγαπημένη του.

«Ένας τραγουδιστής ο οποίος υμνεί τον έρωτα δεν μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας. Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα. Είναι συναίσθημα που μόνο χαρά σου δίνει, μόνο αγάπη, μόνο ευεξία. Σαν τον έρωτα δεν έχει, λέμε, εκεί στη Θεσσαλονίκη εμείς. Μεγαλώνουμε και απλοποιούμε. Μαλακώνουμε τις γωνίες, απλοποιούμε τα πράγματα. Θέλω να έχω υγεία και η φωνή μου να με υπακούει και να μπορώ να μεταδίδω τα συναισθήματά μου σε όλους όσοι αγαπούν τη μουσική μου».

«Η μουσική ενώνει, δεν διχάζει»

Η Θεοδωρίδου αναφέρθηκε και στη φημολογούμενη συνεργασία της με τη Βανδή. «Τραγουδάω 40 χρόνια. Το συναίσθημα είναι ίδιο. Ίδια αγωνία, ίδια συγκίνηση και αυτό που θέλω να αφήνω ως αποτύπωμα και να ξέρουν όλοι και να το θυμούνται είναι ότι κάθε φορά δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.

Δεν μπορώ να σας πω αν του χρόνου θα συνεργαστώ με τη Δέσποινα Βανδή. Η μουσική ενώνει, δεν διχάζει. Και δύο άνθρωποι που ξέρουν την πορεία τους, ξέρουν ποιοι είναι, ξέρουν τι έχουν κάνει και τι μπορούν να προσφέρουν, μόνο καλό μπορούν να κάνουν. Αγαπώ τις συνεργασίες. Είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ, γι’ αυτό και ήθελα να συνεργαστώ με τον Σάκη. Περάσαμε τόσο ωραία που θα έκανα πάλι συνεργασία με μεγάλη μου χαρά τώρα και δεν το κρύβω».